В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз» Общество

Пенза, 25 декабря 2024. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», которое проводилось на территории региона с 15 ноября по 15 декабря.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции было организованно 55 дежурств, проведено 128 рейдовых мероприятий.

«Выявлено два случая незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 3,66 кубометра. [...] В рамках проведения межведомственной операции «Лесовоз» составлено 11 протоколов об административных правонарушениях», — сказано в тексте.