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Хуснуллин поблагодарил за активную работу в 2024 году глав шести регионов, в том числе Пензенской области

15:30 | 26.12.2024 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поблагодарил за активную работу по реализации программ в 2024 году глав шести регионов, в том числе Пензенской области.

Хуснуллин поблагодарил за активную работу в 2024 году глав шести регионов, в том числе Пензенской области

Фото: Government.ru

«Хочу отметить работу ряда регионов, которые по итогам года, фактически каждый раз, подводя итоги года, были в «зеленой зоне». Это Чеченская Республика, Нижегородская область, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания, Пензенская область, Республика Татарстан. Коллеги, хочу поблагодарить глав регионов за ту активную работу, которая ведется», — сказал Марат Хуснуллин на итоговом заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое состоялось в четверг, 26 декабря.

Вице-премьер подчеркнул, что финансовая дисциплина в регионах налажена.

«Хочу отметить, что [...] у нас сейчас уже «красная зона», если там 90%, 95% или ниже 95% финансирования», — пояснил он.

По словам Марата Хуснуллина, все национальные проекты выполняются.

«У нас это уже ближе к чрезвычайной ситуации, если что-то не построилось, не найдены деньги, то есть у нас очень высокий уровень освоения, и надеюсь, что мы этот уровень освоения будем также держать в следующие годы», — сказал он.

Кроме того, вице-премьер выразил благодарность администрации президента РФ, Минэкономразвития и Минстрою за поддержку и активное участие в работе штабов по региональному развитию.

«Хочу отметить губернаторов, которые вообще практически не пропускают наших штабов, активно участвуют во всей нашей жизни в организации штабов, задают вопросы. Это губернаторы Владимирской области, Чувашской Республики, Саратовской области, [Республики] Адыгея, [Республики] Тыва, Амурской, Воронежской, Смоленской, Кировской, Астраханской, Тюменской [областей]», — цитирует ТАСС Марата Хуснуллина.

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