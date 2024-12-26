Праздничная программа на Новый год в «Спутнике» начнется за полчаса до полуночи Общество

Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Начало праздничной программы на фонтанной площади микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области по случаю встречи Нового года запланировано на 23.30.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», развлекательная программа с хороводами и конкурсами, а также с участием Деда Мороза и аниматоров рассчитана в общей сложности на три часа.

Вечером 1 января организаторы праздничных мероприятий в «Спутнике» приглашают всех желающих посетить каток. Ежедневно по 8 января здесь будут проходить игры и конкурсы для детей и взрослых. Начало в 18.00.

Дневная новогодняя программа для детей стартует в зимнем городке 2 января в полдень. На этой площадке также ежедневно до конца праздников будут проводиться различные развлекательные мероприятия.

В субботу, 4 января, в «Спутнике» состоится рождественский турнир по хоккею с мячом среди школьных и дворовых команд. Начало в 12.00.