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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

18:17 | 26.12.2024 | Общество

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Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные, ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось круглом зале облправительства в четверг, 26 декабря.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко отметил, что уходящий год для Пензенской области был годом тяжелого и кропотливого труда.

«В 2024 году мы консолидировались вокруг главы нашего государства, Владимира Владимировича Путина. В течение всего года мы продолжали добиваться целей, поставленных президентом. Они направлены на то, чтобы жизнь людей была легче и комфортнее, чтобы в нашем регионе были хорошие условия, чтобы новые поколения жили под мирным небом», — подчеркнул губернатор.

Пензенцы удостоены благодарностей и благодарственных писем президента России Владимира Путина. Отличившимся в работе присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Орденом Дружбы за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» Игорь Борисов.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждена семья Жаворонковых.

За героический поступок — участие в поисках пропавшего человека — памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» награждены учащиеся 9 класса средней школы имени С.А. Суркова села Богословка Вадим Бояркин, Матвей Тарасов и Никита Тихонов. Студент пензенского колледжа транспортных технологий Олег Тачков удостоен такой награды за спасение человека при пожаре.

За проявленную смелость и решительность при выполнении боевых задач, связанных с риском для жизни, на территории проведения специальной военной операции орденом «За мужество и отвагу» награжден начальник цикла учебного центра филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Игорь Моисеев.

Губернатор подчеркнул, что сейчас главной задачей является победа в специальной военной операции. Он напомнил, что в ходе СВО порядка 700 жителей Пензенской области удостоены боевых орденов и медалей.

Отмечены наградами пензенцы, которые ведут восстановление новых российских регионов, помогают бойцам и мирным жителям, организуют сбор и доставку гуманитарных грузов.

Олег Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области за добросовестный труд, реализацию инициатив на благо региона и достойное воспитание молодежи, сообщает пресс-служба облправительства.

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