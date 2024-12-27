Олег Мельниченко пообщался с воспитанниками спасского детского дома Общество

Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в преддверии Нового года встретился с группой воспитанников спасского детского дома.

Фото: Pnzreg.ru

«Наша добрая традиция — встречаться перед Новым годом с воспитанниками спасского детского дома. [...] Ребята [...] посетили с экскурсией сначала пензенский артиллерийский институт, а потом правительство Пензенской области. Больше всего детей впечатлил ситуационный центр. Гости смогли подключиться по видеоконференцсвязи к детскому дому и поделиться впечатлениями от поездки с оставшимися в Спасске ребятами», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 26 декабря.

Он добавил, что дети также встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, получили сладкие подарки.

«Выполнил обещание, которое дал девочке Оле во время прямой линии. Она рассказала, что мечтает о котенке. Теперь у нее есть друг по кличке Гоша. Ребята пообещали ответственно ухаживать за новым питомцем», — отметил Олег Мельниченко.

«Побеседовали с ребятами за чашкой чая. Узнал об их успехах в учебе и творчестве, о мечтах и стремлениях. Если упорно идти к своей цели, все обязательно получится! Мы всегда поможем и поддержим», — подчеркнул губернатор.