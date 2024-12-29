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Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье

12:34 | 29.12.2024 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2024. PenzaNews. Главное управление МЧС России по Пензенской области организовало отправку более 5,3 тыс. полипропиленовых мешков для волонтеров, осуществляющих сбор мазута на Черноморском побережье.

Из Пензенской области отправили более 5,3 тыс. мешков для волонтеров, собирающих мазут на Черноморском побережье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«В рамках оказания помощи волонтерам [...] главным управлением МЧС России по Пензенской области 28 декабря организованы сбор и отправка более 5,3 тыс. полипропиленовых мешков. Благодаря оперативности представителей крупных пензенских предприятий по производству пластиковых изделий и сахарного завода удалось в кратчайшие сроки собрать и отправить этот груз», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

В нем добавляется, что в январе данная работа будет продолжена.

«Ежедневно для сбора загрязненного грунта участникам ликвидации ЧС требуется до 40 тыс. мешков», — указано в тексте.

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