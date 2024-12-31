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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Новым годом

10:17 | 31.12.2024 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Новым годом

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые земляки! Горячо и сердечно поздравляю вас с Новым годом! Пожалуй, это самый добрый и долгожданный в народе праздник. Он объединяет людей, наполняет чувством радости, вдохновения, дарит надежду на лучшее и желание творить добро», — отметил спикер гордумы.

«Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с достойными результатами. 2024-й был наполнен важными и интересными событиями: наш город рос и развивался, мы вместе трудились во благо его процветания, вместе шли к намеченным целям. И я верю, что и впредь совместными усилиями мы сможем справиться с любыми, даже самыми трудными задачами», — подчеркнул Денис Соболев.

Он пожелал пензенцам счастья, крепкого здоровья, мира, любви, добра, исполнения самых заветных желаний, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всех делах.

«Пусть новый 2025-й год станет для вас годом позитивных перемен и побед! Праздничного вам настроения!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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