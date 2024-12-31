На дорогах Пензенской области работают дополнительные экипажи ДПС Общество

Пенза, 31 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме вплоть до окончания новогодних праздников. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области во вторник, 31 декабря.

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«На дорогах области работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. На постоянной основе проводятся массовые проверки и оперативно-профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что профилактика аварийности с участием нетрезвых водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предпримут все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — отмечается в сообщении.