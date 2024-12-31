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На дорогах Пензенской области работают дополнительные экипажи ДПС

11:45 | 31.12.2024 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме вплоть до окончания новогодних праздников. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области во вторник, 31 декабря.

На дорогах Пензенской области работают дополнительные экипажи ДПС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На дорогах области работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. На постоянной основе проводятся массовые проверки и оперативно-профилактические мероприятия, в том числе направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что профилактика аварийности с участием нетрезвых водителей остается одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции.

«Автоинспекторы в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения и призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предпримут все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — отмечается в сообщении.

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