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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом

12:31 | 31.12.2024 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Новым годом.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Примите самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Год уходящий был наполнен плодотворной и эффективной созидательной работой. На основе реализации масштабных национальных проектов обеспечено динамичное развитие агропромышленного комплекса региона, транспортной, строительной, образовательной и культурной сферы, здравоохранения. Выдающиеся спортсмены порадовали успехами на престижных всероссийских соревнованиях. Мы добились серьезных достижений в научной деятельности, в привлечении дополнительных инвестиций в экономику Пензенской области, создании новых производственных площадок и рабочих мест», — отметил глава региона.

«Низкий поклон, уважаемые земляки, за добросовестный труд, искреннюю верность родному краю!» — добавил он.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Благодаря бессмертному подвигу, мужеству и стойкости воинов и героических тружеников тыла мы отстояли свободу и мир. Сегодня наши защитники Отечества продолжают сражаться за правое дело. Верю, победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.

«Дорогие пензенцы! Пусть наступающий год принесет удачу во всех делах и начинаниях, много светлых и радостных дней, станет временем реализации намеченных планов, новых свершений! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, исполнения самых заветных желаний, новогоднего настроения!» — пожелал Олег Мельниченко.

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