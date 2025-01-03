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В Пензенской области ежедневно проводятся профилактические противопожарные рейды в частном секторе

12:45 | 03.01.2025 | Общество

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Пенза, 3 января 2025. PenzaNews. Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения пожаров в частном секторе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В Пензенской области ежедневно проводятся профилактические противопожарные рейды в частном секторе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежедневно на территории Пензенской области проводятся профилактические рейды в частном жилом секторе. В ходе рейдов проходят подворные обходы и беседы с населением о соблюдении требований пожарной безопасности. С разрешения жильцов осматриваются отопительные печи, газовые и электрические приборы с целью определения их правильной эксплуатации. Гражданам вручаются тематические памятки, в которых также указаны номера вызова экстренных служб», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в зоне особого внимания находятся дома, в которых проживают неблагополучные и многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны, а также лица, злоупотребляющие алкоголем: сотрудники МЧС и заинтересованные службы проводят с ними разъяснительную работу.

«Большую часть пожаров в быту можно предотвратить, достаточно лишь соблюдать правила пожарной безопасности, быть внимательным, не относиться халатно к элементарным требованиям, своевременно проводить проверку электропроводки, розеток, отопительных приборов и не оставлять без надзора электроприборы. Профилактика остается одной из действенных мер повышения безопасности в частном жилье. Ее эффективность во многом зависит от сознательности и ответственности каждого гражданина», — подчеркивается в сообщении.

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