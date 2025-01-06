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Лесохозяйственные учреждения Пензенской области готовы к весенним посевным работам

11:39 | 06.01.2025 | Общество

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Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Лесохозяйственные учреждения Пензенской области и арендаторы лесных участков готовы к проведению весенних посевных работ в лесных питомниках и на лесокультурных площадях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Лесохозяйственные учреждения Пензенской области готовы к весенним посевным работам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Лесоводы области заготовили 3 тыс. 979 кг семян лесных растений, среди которых 445 кг семян сосны и 3 тыс. 534 кг семян дуба черешчатого», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что все семена, предназначенные для посева, прошли семенную экспертизу и соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства лесных растений.

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