Лесохозяйственные учреждения Пензенской области готовы к весенним посевным работам Общество

Пенза, 6 января 2025. PenzaNews. Лесохозяйственные учреждения Пензенской области и арендаторы лесных участков готовы к проведению весенних посевных работ в лесных питомниках и на лесокультурных площадях. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Лесоводы области заготовили 3 тыс. 979 кг семян лесных растений, среди которых 445 кг семян сосны и 3 тыс. 534 кг семян дуба черешчатого», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что все семена, предназначенные для посева, прошли семенную экспертизу и соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства лесных растений.