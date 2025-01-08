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Любителям зимней рыбалки напомнили о правилах безопасности на льду

11:52 | 08.01.2025 | Общество

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Пенза, 8 января 2025. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили любителям зимней рыбалки основные правила безопасности на льду в ходе очередного рейда, проведенного на Сурском водохранилище.

Любителям зимней рыбалки напомнили о правилах безопасности на льду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, в рамках профилактического мероприятия инспекторы пообщались с рыбаками и раздали им тематические памятки и буклеты.

«Инспекторы в очередной раз напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду и о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях, а также о правилах оказания первой помощи. [...] Лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда и припорошены снегом», — отмечается в тексте.

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