Любителям зимней рыбалки напомнили о правилах безопасности на льду Общество

Пенза, 8 января 2025. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области напомнили любителям зимней рыбалки основные правила безопасности на льду в ходе очередного рейда, проведенного на Сурском водохранилище.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, в рамках профилактического мероприятия инспекторы пообщались с рыбаками и раздали им тематические памятки и буклеты.

«Инспекторы в очередной раз напомнили рыбакам об опасности нахождения на льду и о правилах безопасного поведения в экстремальных ситуациях, а также о правилах оказания первой помощи. [...] Лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда и припорошены снегом», — отмечается в тексте.