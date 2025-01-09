В Пензенской области росгвардейцы за год изъяли более 1,1 тыс. единиц оружия Общество

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области в 2024 году изъяли более 1,1 тыс. единиц оружия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«В настоящее время свыше 22 тыс. владельцев оружия в Пензенской области, в пользовании которых находится порядка 41 тыс. единиц оружия, находятся на строгом контроле специалистов подразделения. С начала [2024] года сотрудники [...] осуществили более 190 проверок условий хранения оружия у юридических лиц, имеющих в пользовании оружие и боеприпасы. За нарушение правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности привлечено более 100 граждан, 95 должностных и 62 юридических лица. За год изъято более 1,1 тыс. единиц оружия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2024 году рассмотрено свыше 15 тыс. заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной и детективной деятельности.