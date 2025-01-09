На комплексное развитие сельских территорий Пензенской области в 2025 году предусмотрено более 900 млн. рублей Общество

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Более 900 млн. рублей планируется направить на комплексное развитие сельских территорий Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В этом году на комплексное развитие сельских территорий Пензенской области предусмотрено более 900 млн. рублей. Это федеральное финансирование госпрограммы, средства региона, а также местных бюджетов и внебюджетных источников», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 9 января.

По словам Олега Мельниченко, свыше 432 млн. рублей выделено на развитие транспортной инфраструктуры, почти 47 млн. рублей будет направлено на реализацию 19 проектов по благоустройству сельских территорий в 10 районах.

«Более 296 млн. рублей — на работы по реконструкции городских очистных сооружений в Нижнеломовском районе. Почти 97 млн. рублей — на строительство жилья, предоставляемого по договору найма, в Нижнеломовском и Бековском районах. В райцентре Беково возведут комплекс из 11 домов для сотрудников «Васильевской птицефабрики». На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, выделено свыше 25 млн. рублей», — проинформировал губернатор.

«Продолжаем работать над тем, чтобы условия жизни в районах Пензенской области не уступали областному центру», — подчеркнул Олег Мельниченко.