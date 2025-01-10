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«Росатом» поддержит реализацию девяти социальных проектов в Заречном

10:15 | 10.01.2025 | Общество

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Заречный, 10 января 2025. PenzaNews. Девять проектов, реализация которых запланирована в Заречном Пензенской области, получат финансовую поддержку от госкорпорации «Росатом» по итогам конкурса «Социальные лидеры атомных городов». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

«Росатом» поддержит реализацию девяти социальных проектов в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Одним из финалистов конкурса стала команда ДК «Современник» с проектом «Нам жить и помнить». На воплощение своего замысла учреждение получит 500 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что к 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности намечено создать передвижную выставку с информацией о ветеранах, об их подвигах, жизни в послевоенное время, вкладе в строительство и развитие Заречного.

«Презентация выставки состоится в преддверии юбилея Победы на площади дворца культуры «Современник» с участием творческих коллективов города. Далее выставку можно будет посмотреть в ДК «Современник», а также в течение лета в различных городских организациях», — уточняется в сообщении.

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