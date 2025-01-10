В Вадинске прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла в Вадинске.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, оцеплению и блокированию места обнаружения взрывного устройства, организации дорожного движения, эвакуации пострадавших и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий представителей органов власти при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.