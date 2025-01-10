В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» Общество

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое прошло 8–9 января.

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«В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, в отношении водителей было составлено 146 административных материалов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 7,5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.