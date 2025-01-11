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ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе

12:02 | 11.01.2025 | Общество

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Пенза, 11 января 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области в интернет-мессенджерах поступают сообщения от неустановленных лиц, содержащие в своем тексте приглашение для участия в коллегии присяжных заседателей, а также иных мероприятиях силовых ведомств региона, в том числе УФСБ России по Пензенской области. Злоумышленники предлагают перейти по электронной ссылке из мессенджера с целью «верификации» гражданина, после чего денежные средства переводятся на иные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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