ФСБ предупредила пензенцев о случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денег и дестабилизация обстановки в регионе Общество

Пенза, 11 января 2025. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целями которых являются хищение денежных средств и дестабилизация обстановки на территории субъекта федерации.

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«Установлено, что жителям Пензенской области в интернет-мессенджерах поступают сообщения от неустановленных лиц, содержащие в своем тексте приглашение для участия в коллегии присяжных заседателей, а также иных мероприятиях силовых ведомств региона, в том числе УФСБ России по Пензенской области. Злоумышленники предлагают перейти по электронной ссылке из мессенджера с целью «верификации» гражданина, после чего денежные средства переводятся на иные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.