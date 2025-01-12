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Олег Мельниченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

09:18 | 12.01.2025 | Общество

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Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоять на страже государственных интересов, надежно обеспечивать законность и правопорядок, выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав населения страны — вот основополагающие принципы, которым неуклонно следует отечественная прокуратура. Ответственное отношение к делу, активная гражданская позиция, высочайший профессионализм, обширные знания, компетентность, принципиальность, беззаветное служение Отчизне помогают вам достигать поставленных масштабных стратегических задач», — отметил глава региона.

«Надежным залогом вашей успешной деятельности служат традиции, заложенные предшествующими поколениями, ветеранами ведомства», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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