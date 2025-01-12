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Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

11:02 | 12.01.2025 | Общество

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Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша работа требует высочайшего уровня компетентности, безупречных личных качеств и полной самоотдачи, и от нее во многом зависят вера людей в закон и справедливость, а также уровень правопорядка в нашем государстве. С уверенностью могу сказать, что в ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, для которых такие понятия, как честь, справедливость, принципиальность, не пустые слова», — отметил он.

Спикер гордумы поблагодарил работников прокуратуры за плодотворный труд, профессионализм и неравнодушное отношение к делу.

«Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять стоящие перед вами служебные задачи, защищая интересы каждого жителя нашего города. От души желаю всем вам счастья, здоровья, мира, добра, успехов в делах на благо укрепления законности и правопорядка!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.

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