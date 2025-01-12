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Авиарейсы из Пензы в Сочи, а также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минвод в Пензу вошли в число субсидируемых

12:00 | 12.01.2025 | Общество

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Пенза, 12 января 2025. PenzaNews. Авиарейсы из Пензы в Сочи, а также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минеральных Вод в Пензу вошли в число субсидируемых в 2025 году. Это следует из данных, размещенных на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиарейсы из Пензы в Сочи, а также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Минвод в Пензу вошли в число субсидируемых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, маршрут из Пензы в Сочи, полеты по которому выполняет авиакомпания «Азимут», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря будет софинансироваться Пензенской областью в размере 61%, с 1 по 31 мая и с 1 по 30 сентября — в размере 95%.

Рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Пензу, осуществляемые «Аэрофлотом», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря будут софинансироваться Пензенской областью в размере 61%.

Маршрут из Минеральных Вод в Пензу, полеты по которому выполняет «Азимут», с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря также будет софинансироваться регионом в размере 61%.

По данным Росавиации, всего в 2025 году пассажирам доступны перелеты по специальным тарифам на 267 межрегиональных маршрутах. Только из федерального бюджета на эти цели выделено 7,95 млрд. рублей. Полеты будут выполнять 18 авиакомпаний. Планируется, что они осуществят более 40 тыс. рейсов и перевезут свыше 2,5 млн. человек.

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