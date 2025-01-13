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Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати

09:00 | 13.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

Олег Мельниченко поздравил работников СМИ с Днем российской печати. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области профессия журналиста — одна из самых уважаемых и востребованных. Вы не только рассказываете жителям региона о значимых событиях, достижениях его славных тружеников, но и способствуете формированию позитивного общественного мнения и моральных ориентиров, сохранению и приумножению духовно-нравственных традиций, воспитанию достойного молодого поколения», — отметил глава региона.

«Убежден, что и в дальнейшем вы будете неуклонно следовать в своей работе принципам объективности и достоверности информации, оказывать действенную помощь своим благодарным читателям», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам СМИ крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также новых творческих свершений.

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