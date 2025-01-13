Денис Соболев поздравил работников печати с профессиональным праздником Общество

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников печати с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша работа требует не только творчества и литературного таланта, но и зоркого взгляда, ответственности, терпения, настойчивости, умения сопереживать, смотреть в корень проблемы и достигать целей. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в земляках активную гражданскую позицию, помогаете им держать руку на пульсе жизни государства и Сурского края. Благодаря вам люди имеют возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в областном центре», — отметил спикер гордумы.

«Выражаю вам слова искренней признательности за труд. Уверен, что ваш высокий уровень профессионализма, постоянное стремление к самосовершенствованию и впредь будут способствовать успешному решению всех стоящих перед вами задач», — подчеркнул он.

Денис Соболев пожелал работникам печати здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и свежих идей, а также всегда находиться в центре событий и быть интересными для своих читателей.