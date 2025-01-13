Олег Мельниченко в День российской печати встретился с руководителями СМИ Общество

Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и руководителей СМИ состоялась в круглом зале регионального правительства в День российской печати.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня, в День российской печати, встретился с сотрудниками СМИ — руководителями, главными редакторами и авторами, признанными по итогам года лауреатами премии губернатора. В этот раз на традиционный конкурс творческих работ было подано более 90 заявок. Больше всего материалов представили в номинации «Герои наших дней», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 13 января.

Он отметил, что «перед журналистами стоит серьезная задача — сохранять сплоченность нашего общества, нести людям объективную информацию, создавать позитивную атмосферу».

«Граждане ждут хороших новостей. Очень важно рассказывать о наших защитниках — участниках СВО, волонтерах, людях труда, успешных семьях», — подчеркнул губернатор.

«Благодарю наши средства массовой информации за достойную работу, которую они проделали в минувшем году. Люди доверяют журналистам. Нужно использовать это влияние на благо родного региона», — добавил Олег Мельниченко.