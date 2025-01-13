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Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры

18:06 | 13.01.2025 | Общество

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Пенза, 13 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры Российской Федерации.

Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня работника прокуратуры

Фото: Pnzreg.ru

«Вручил региональные награды ветеранам прокуратуры по случаю профессионального праздника. Всегда приятно отметить заслуги тех, кто сохраняет лучшие традиции профессии и участвует в подготовке молодых кадров», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 13 января.

Он напомнил, что уже более 300 лет прокуратура «остается главной инстанцией, которая обеспечивает в стране верховенство закона и правопорядка».

«Прокуроры стоят на защите интересов государства и прав граждан. Отдельно поблагодарил их за взаимодействие по вопросам обеспечения прав семей участников СВО», — подчеркнул Олег Мельниченко.

По его словам, в 2022–2024 годах правительство Пензенской области направило в прокуратуру свыше 3 тыс. проектов нормативных правовых актов, получив в виде обратной связи конструктивные предложения, которые были учтены.

«Без помощи прокуратуры мы не смогли бы вернуть в государственную собственность ряд наших объектов», — отметил губернатор.

«Благодарю сотрудников за взаимодействие и надеюсь на продолжение работы на благо жителей нашего региона», — добавил он.

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