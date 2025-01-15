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Олег Мельниченко поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства

09:06 | 15.01.2025 | Общество

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Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников Следственного комитета России и ветеранов органов следствия с 14-й годовщиной образования ведомства.

Олег Мельниченко поздравил сотрудников СКР с годовщиной образования ведомства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«От вашей активной гражданской позиции, высочайшего профессионализма, обширных знаний, энергии и целеустремленности, эффективности предпринимаемых профилактических мер во многом зависят защита интересов государства и законных прав граждан. Проявляя мужество, самоотверженность и стойкость, вы способствуете обеспечению общественной безопасности, решению масштабных стратегических социально-экономических задач, противостоите коррупции и криминальным вызовам и угрозам», — отметил глава региона.

«Особые слова благодарности выражаю ветеранам следственных органов за добросовестный труд и накопленный опыт, который вы бережно передаете новому поколению следователей», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам СКР крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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