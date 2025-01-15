В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта Общество

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта, проведенного на дорогах региона совместно с УМВД и Росгвардией в период с 30 декабря по 11 января.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пензенской области

«Установлено местонахождение 4 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 5 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что проверено 96 автобусов, осуществлявших межрегиональные пассажирские перевозки, в отношении 16 лиц составлено 22 протокола об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности в области транспорта на общую сумму 3,7 млн. рублей;

В пресс-релизе указано также, что в рамках спецоперации возбуждено 5 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 2 тыс. 312 лиц.