На водоемах в Пензенской области в 2024 году погибли 30 человек Общество

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. 30 человек, в том числе пятеро детей, погибли на водоемах в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«Из водоемов Пензенской области за 2024 год извлечены погибшими 30 человек, из них 5 детей: в городе Пензе — 10 погибших, в Пензенском [районе] — 6, в Шемышейском — 3, в Кузнецком — 3 (из них 2 детей), в Городищенском — 2, в Сердобском — 2 (из них 1 ребенок); Мокшанском, Лунинском районах — по 1 погибшему, в Лопатинском, Бековском районах — по 1 погибшему ребенку. Из 30 погибших 14 человек — в результате утопления (из них 4 ребенка). Спасены 3 человека», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что основными причинами гибели людей стали купание в опасных и необорудованных местах, а также низкая культура безопасности, при этом более 70% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Происшествий с маломерными судами не допущено», — отмечается в тексте.