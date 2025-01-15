Олег Мельниченко передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от Владимира Путина Общество

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки по районам Пензенской области передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от президента России Владимира Путина.

Фото: T.me/omelnichenko

«Передал 15-летней жительнице Сердобска Виктории Ячиной подарок от президента России. Она занимается в художественной школе, собирается дальше учиться на графического дизайнера. Для профессионального становления очень нужны компьютер и принтер. По поручению главы государства девочка обеспечена необходимой техникой», — написал губернатор в своем Telegram-канале в среду, 15 января.

«Отец Виктории, сержант Игорь Ячин, погиб при выполнении боевого задания на территории Донецкой народной республики. Наша задача — поддерживать его близких, оказывая всю необходимую помощь», — подчеркнул Олег Мельниченко.