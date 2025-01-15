Вступило в силу решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу пензенца, провалившегося в люк ливневой канализации Общество

Пенза, 15 января 2025. PenzaNews. Решение суда о взыскании компенсации морального вреда в пользу 36-летнего жителя Пензы, провалившегося в люк ливневой канализации в апреле 2023 года, вступило в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

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«Установлено, что 28 апреля 2023 года в вечернее время мужчина, возвращаясь с работы домой, провалился в люк ливневой канализации, расположенный на проезжей части дороги напротив дома №4Г по улице Рябова в городе Пензе. В результате падения ему был причинен вред здоровью средней тяжести, на протяжении двух месяцев мужчина был нетрудоспособен. В рамках рассмотрения гражданского дела по иску пострадавшего судом установлено, что несчастный случай произошел по ходу движения истца по автомобильной дороге общего пользования местного значения, которая находится в муниципальной собственности города Пензы. При этом в момент происшествия в рамках заключенного с МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» муниципального контракта компания-подрядчик выполняла работы по капитальному ремонту автомобильной дороги», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в сентябре 2024 года решением суда требования истца были удовлетворены, в его пользу с муниципального образования в лице управления градостроительства и архитектуры Пензы как с учредителя МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и главного распорядителя бюджетных средств по муниципальному контракту было взыскано 250 тыс. рублей.

«Ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на отсутствие своей вины. С учетом заключения участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и оставил решение суда первой инстанции без изменения», — говорится в сообщении.