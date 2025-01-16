В Пензе в этом году будет только одно разрешенное место для купания на Крещение Общество

Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Зона отдыха в микрорайоне ГПЗ-24 будет единственным местом крещенских купаний в Пензе в этом году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Из-за «температурных качелей» лед на водоемах тонкий, поэтому в Пензе определено одно официальное место для иордани — зона отдыха в микрорайоне ГПЗ-24», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте купаний будет организовано дежурство сотрудников управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, полиции, спасателей и медицинских работников.

«Дежурства также будут осуществляться в местах возможного купания граждан», — отмечается в сообщении.