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В Пензе в 2024 году отловлено более 500 безнадзорных животных

17:17 | 16.01.2025 | Общество

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Пенза, 16 января 2025. PenzaNews. Более 500 безнадзорных животных отловлено в Пензе в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В Пензе в 2024 году отловлено более 500 безнадзорных животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собаки были помещены в приют, вакцинированы от бешенства и иных заболеваний, стерилизованы и маркированы неснимаемыми бирками. Пункт временной передержки рассчитан на 82 особи», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что отлов животных без владельцев осуществляется по заявлениям от физических и юридических лиц, направляемым в управление ЖКХ Пензы по телефону и в письменном виде, в том числе по электронной почте и в соцсетях.

«Все необходимые мероприятия по контролю за безнадзорными животными в Пензе осуществляются на постоянной основе. До декабря прошлого года обращения от граждан и организаций управлением ЖКХ направлялись в МУП по очистке города. Однако в конце ушедшего года предприятие прошло процедуру реорганизации, на время которой не могло участвовать в торгах на заключение муниципального контракта на 2025 год. Других заявок не поступило, и с компанией временно был заключен прямой договор на январь-февраль 2025 года, а параллельно запущена процедура торгов на срок до конца текущего года», — прокомментировал заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Александр Савенков, слова которого приводится в сообщении.

Он добавил, что организация продолжает привычную работу под новым названием — ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города».

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