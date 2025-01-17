В Пензе прошла презентация монографии «Противодействие экстремизму в современном российском обществе: теория и практика» Общество

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Презентация монографии «Противодействие экстремизму в современном российском обществе: теория и практика» состоялась в круглом зале правительства Пензенской области в минувший четверг, 16 января.

Фото: Pnzreg.ru

«При поддержке областного правительства пензенские ученые подготовили монографию, направленную на борьбу с опаснейшим явлением современности — экстремизмом. [...] Этот труд уникален. Экстремизм в книге рассмотрен с разных сторон: исторической, социально-политической, юридической, психологической, лингвистической и философской. Описаны его виды и методы противодействия. Самое активное участие в подготовке монографии приняло духовенство во главе с владыкой Серафимом», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале после презентации.

«Считаю, что такими исследованиями мы должны заниматься дальше, вести работу по просвещению граждан. Для этого предложил создать под эгидой Пензенской митрополии научно-образовательный центр», — добавил он.

Глава региона отметил, что рецензентом монографии выступил начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«Монографию выпустили тиражом в тысячу экземпляров. В ближайшее время направим книги во все наши библиотеки», — сообщил Олег Мельниченко.