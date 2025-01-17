В Пензенской области в 2024 году отловлено более 1,6 тыс. безнадзорных животных Общество

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Более 1,6 тыс. безнадзорных животных отловлено в Пензенской области в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«При проведении мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев основной задачей является снижение численности собак на улицах населенных пунктов Пензенской области. Мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев проводятся с 2021 года. Так, в 2021 году было отловлено 314 собак, в 2022 году отловлено 703 головы, в 2023-м — 1 тыс. 366 голов, в 2024-м — 1 тыс. 632 головы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с 2022 года в Пензенской области реализация программа по льготной стерилизации собак, принадлежащих гражданам.

«В 2022 году было стерилизовано 500 голов, в 2023-м — 750 голов, в 2024-м — 1 тыс. 50 голов. Программа по льготной стерилизации собак на 2024 год выполнена в полном объеме», — уточняется в сообщении.