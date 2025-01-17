В Пензенской области прокуратура добилась увольнения муниципального чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство Общество

Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области добилась увольнения главы администрации Наскафтымского сельсовета, который нарушил антикоррупционное законодательство. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Прокуратура Шемышейского района Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Установлено, что администрация Наскафтымского сельсовета Шемышейского района заключила с юридическим лицом контракты на поставку товаров и выполнение работ по противопожарной опашке населенных пунктов на суммы более 200 тыс. рублей. При этом директор компании-исполнителя являлся родным братом главы местной администрации. Вопреки требованиям законодательства должностным лицом не приняты меры к урегулированию имеющегося конфликта интересов. Заинтересованность чиновника в заключении указанных контрактов способствовала извлечению выгоды его близким родственником», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после рассмотрения внесенного прокуратурой района представления глава администрации был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, однако законодательством о противодействии коррупции за совершение подобных действий предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия, в связи с чем прокурор района обратился с административным иском в суд.

«Требования прокурора удовлетворены, привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности признано незаконным, на комитет местного самоуправления сельсовета возложена обязанность освободить главу администрации Наскафтымского сельсовета от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Решение суда исполнено», — говорится в сообщении.