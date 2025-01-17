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В Пензенской области прокуратура добилась увольнения муниципального чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство

17:06 | 17.01.2025 | Общество

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Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Шемышейского района Пензенской области добилась увольнения главы администрации Наскафтымского сельсовета, который нарушил антикоррупционное законодательство. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области прокуратура добилась увольнения муниципального чиновника, нарушившего антикоррупционное законодательство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Шемышейского района Пензенской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд. Установлено, что администрация Наскафтымского сельсовета Шемышейского района заключила с юридическим лицом контракты на поставку товаров и выполнение работ по противопожарной опашке населенных пунктов на суммы более 200 тыс. рублей. При этом директор компании-исполнителя являлся родным братом главы местной администрации. Вопреки требованиям законодательства должностным лицом не приняты меры к урегулированию имеющегося конфликта интересов. Заинтересованность чиновника в заключении указанных контрактов способствовала извлечению выгоды его близким родственником», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после рассмотрения внесенного прокуратурой района представления глава администрации был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, однако законодательством о противодействии коррупции за совершение подобных действий предусмотрено увольнение в связи с утратой доверия, в связи с чем прокурор района обратился с административным иском в суд.

«Требования прокурора удовлетворены, привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности признано незаконным, на комитет местного самоуправления сельсовета возложена обязанность освободить главу администрации Наскафтымского сельсовета от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Решение суда исполнено», — говорится в сообщении.

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