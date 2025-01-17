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Олег Мельниченко проверил состояние объектов социальной инфраструктуры в Русском Камешкире

17:34 | 17.01.2025 | Общество

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Пенза, 17 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил село Русский Камешкир, где осмотрел спортклуб «Комсомолец», дом культуры, детский сад и школу.

Олег Мельниченко проверил состояние объектов социальной инфраструктуры в Русском Камешкире

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Спортклуб «Комсомолец» в Камешкирском районе два года назад был в плачевном состоянии, но теперь почти 400 детей занимаются в достойных условиях. Здание отремонтировали, закупили новое оборудование для тренажерного зала. ДЮСШ начала проводить межрегиональные турниры по боксу. Поддержал идею об организации соревнований всероссийского масштаба. В райцентре многие учреждения расположены в зданиях советских лет постройки, но постепенно мы их обновляем. Ремонта требует районный дом культуры, который в год посещают 10 тыс. человек. Поручил представить проектно-сметную документацию. Продолжим модернизацию детского сада №1 — распорядился просчитать стоимость обновления фундамента и отмостки. Посетил также школу, где мы выполнили капитальный ремонт основного корпуса и закупили оборудование», — написал Олег Мельниченко.

«Важно, чтобы люди, особенно молодые, не уезжали из родных мест. Добиться этого можно только качеством условий жизни в районах. Поэтому продолжим менять наши населенные пункты в лучшую сторону», — подчеркнул губернатор.

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