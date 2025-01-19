Олег Денисов положительно оценил ход строительства дороги между улицами Измайлова и Антонова в Пензе Общество

Пенза, 19 января 2025. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов положительно оценил ход строительства дороги, соединяющей улицы Измайлова и Антонова.

Фото: Penza-gorod.ru

«До конца марта необходимо вынести существующие коммуникации на всем протяжении дороги и отсыпать ее основание. Мы должны учитывать значимость автомагистрали для распределения транспортных потоков на ГПЗ-24 и в Ахунах, работать на опережение», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 18 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство дороги ведется в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы». Работы стартовали в сентябре 2024 года со стороны улицы Измайлова.

Подрядная организация «Мостовик» выполнила расчистку территории, замену грунта. В настоящее время ведется переустройство сетей электроснабжения, электроосвещения и водоснабжения, включая хозяйственно-бытовую и ливневую канализации. Рабочие занимаются устройством земляного полотна на отдельном участке дороги и укладкой песчаного основания.

По информации мэрии, ранее по поручению губернатора Олега Мельниченко была проведена корректировка проектной документации на участок дороги, проходящий в районе зеленой зоны. Также были определены границы сквера «Семейный». Были учтены пожелания жителей микрорайона ГПЗ-24, проезжая часть максимально отодвинута от прогулочной зоны. Проект успешно прошел госкспертизу и получил положительное заключение.

Согласно проекту межевания территории, утвержденному министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области, сквер «Семейный» разделен на два участка. Один из них площадью 31 тыс. 877 кв. метров примыкает к улице Антонова, второй находится в районе улицы Измайлова, его площадь — 60 тыс. 815 кв. метров. Оба переданы ЦПКиО имени В.Г. Белинского для дальнейшего благоустройства.

Протяженность новой дороги составит 896 метров. Будет две полосы движения, ширина проезжей части — 7 метров. Проектом предусмотрены тротуары, велодорожка, уличное освещение и шумозащитные экраны вдоль жилых домов.