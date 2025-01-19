18:35:17 Воскресенье, 19 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов положительно оценил ход строительства дороги между улицами Измайлова и Антонова в Пензе

12:02 | 19.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 19 января 2025. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов положительно оценил ход строительства дороги, соединяющей улицы Измайлова и Антонова.

Олег Денисов положительно оценил ход строительства дороги между улицами Измайлова и Антонова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«До конца марта необходимо вынести существующие коммуникации на всем протяжении дороги и отсыпать ее основание. Мы должны учитывать значимость автомагистрали для распределения транспортных потоков на ГПЗ-24 и в Ахунах, работать на опережение», — сказал он в ходе выездного совещания, состоявшегося в минувшую субботу, 18 января.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство дороги ведется в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2020–2026 годы». Работы стартовали в сентябре 2024 года со стороны улицы Измайлова.

Подрядная организация «Мостовик» выполнила расчистку территории, замену грунта. В настоящее время ведется переустройство сетей электроснабжения, электроосвещения и водоснабжения, включая хозяйственно-бытовую и ливневую канализации. Рабочие занимаются устройством земляного полотна на отдельном участке дороги и укладкой песчаного основания.

По информации мэрии, ранее по поручению губернатора Олега Мельниченко была проведена корректировка проектной документации на участок дороги, проходящий в районе зеленой зоны. Также были определены границы сквера «Семейный». Были учтены пожелания жителей микрорайона ГПЗ-24, проезжая часть максимально отодвинута от прогулочной зоны. Проект успешно прошел госкспертизу и получил положительное заключение.

Согласно проекту межевания территории, утвержденному министерством градостроительства и архитектуры Пензенской области, сквер «Семейный» разделен на два участка. Один из них площадью 31 тыс. 877 кв. метров примыкает к улице Антонова, второй находится в районе улицы Измайлова, его площадь — 60 тыс. 815 кв. метров. Оба переданы ЦПКиО имени В.Г. Белинского для дальнейшего благоустройства.

Протяженность новой дороги составит 896 метров. Будет две полосы движения, ширина проезжей части — 7 метров. Проектом предусмотрены тротуары, велодорожка, уличное освещение и шумозащитные экраны вдоль жилых домов.

Читайте также
В Пензенской области в 2024 году отловлено более 1,6 тыс. безнадзорных животных Минфин Пензенской области с 24 января начнет прием годовой бюджетной отчетности за 2024 год
В Пензе женщина госпитализирована после наезда иномарки В Мокшанском районе опрокинулся «УАЗ Патриот», пострадал мужчина
В Кузнецке женщина госпитализирована после наезда автомобиля В Пензе водитель «Renault Sandero» сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама