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В женской консультации на улице Пушкина в Пензе пройдут «Беременные посиделки»

13:27 | 19.01.2025 | Общество

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Пенза, 19 января 2025. PenzaNews. Мероприятие под названием «Беременные посиделки» пройдет в предстоящий четверг, 23 января в центральной женской консультации на улице Пушкина, которая является структурным подразделением ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В женской консультации на улице Пушкина в Пензе пройдут «Беременные посиделки». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для участия в «посиделках» приглашены врач-неонатолог, юрисконсульт, врач акушер-гинеколог пензенского городского родильного дома. Специалисты дадут развернутые ответы относительно необходимых документов и анализов для поступления в учреждения родовспоможения, [расскажут] про отделения, особенности родов и ответят на другие вопросы», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что к участию в мероприятии приглашаются будущие родители, а также их родственники.

«Беременные посиделки» в учреждении родовспоможения проводятся на регулярной основе и пользуются большой популярностью. [...] С 2019 года в пензенском городском родильном доме уже более 800 будущих мам стали участницами мероприятия», — отмечается в сообщении.

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