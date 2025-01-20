В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 53 нетрезвых водителя Общество

Пенза, 20 января 2025. PenzaNews. 53 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 17 по 19 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«С 17 по 19 января 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством», во время которого сотрудники Госавтоинспекции проконтролировали водителей транспортных средств на наличие признаков опьянения. От управления транспортными средствами отстранены 53 автомобилиста, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02.