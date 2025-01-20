Денис Соболев провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России»
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Пенза, 20 января 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев провел прием граждан в штабе общественной поддержки «Единой России» в понедельник, 20 января.
Фото: Pgduma.ru
В числе основных тем обращений — ремонт инженерных сетей, дорог и жилого фонда.
Так, жительница улицы Ташкентской рассказала о неоднократных порывах на трубе центрального водоснабжения, пояснив, что «Горводоканал» устраняет аварийные ситуации, но капитально ремонтировать сети отказывается, так как они не переданы на обслуживание.
Денис Соболев принял обращение в работу, отметив, что вся информация по вопросу будет уточнена в управлении ЖКХ Пензы и ООО «Горводоканал», после чего будут рассмотрены возможные варианты решения проблемы.
О необходимости ремонта тротуара сообщила жительница улицы Кривозерье.
По ее словам, ранее дорогу заасфальтировали, а пешеходная зона осталась без покрытия, и теперь в непогоду людям приходится ходить по грязи.
Денис Соболев пообещал выехать на место для оценки ситуации и поиска решения.
Кроме того, женщина попросила о спортплощадке в микрорайоне. Ее обращение также было принято.
Еще один поступивший в ходе приема вопрос касался условий проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором на первом этаже размещаются торговые организации и досуговые заведения.
Заявителям были даны подробные разъяснения по алгоритму действий в данной ситуации, сообщает пресс-служба пензенской гордумы.