10 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму более 30 млн. рублей Общество

Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Десять некоммерческих организаций Пензенской области получат более 30 млн. рублей по итогам первого в 2025 году конкурса президентских грантов.

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Максимальный грант — 9 млн. 733 тыс. 220 рублей — выиграл пензенский региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» на реализацию проекта «Мобильный центр стерилизации животных «Стериль-мобиль».

Автономной некоммерческой организации по профилактике вредных привычек «Наука и образование» будет выделено 4 млн. 895 тыс. 695 рублей на проект «Родительский компас: навигация в мире подростков».

Благотворительный фонд «Дарья» сможет потратить 4 млн. 525 тыс. 39 рублей 86 копеек на «Программы по лечению и профилактике сколиоза «Движение».

Автономной некоммерческой организации по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» будет выделено 2 млн. 999 тыс. 955 рублей на проект «Программа социализации и интеграции для детей и подростков с инвалидностью «Наш прорывной год».

Пензенское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», представившее проект «Интегративный центр помощи инвалидам по слуху», получит 2 млн. 384 тыс. 295 рублей.

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» выиграл грант в размере 2 млн. 5 тыс. 943 рублей, деньги будут направлены на реализацию проекта «Я открыт миру. Повышение информированности общества о детях с расстройствами аутистического спектра и навыков взаимодействия с ними».

Пензенскому областному отделению общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья» будет предоставлен грант в размере 1 млн. 857 тыс. 72 рубля на проект «Источники радости».

Автономная некоммерческая организация «Федерация детского технического творчества» получит 997 тыс. 39 рублей на реализацию проекта «Молодежное конструкторское бюро (МКБ) «Мы моделируем будущее!». Движемся дальше!».

Местная общественная организация «Федерация бокса города Заречный Пензенской области» сможет потратить 559 тыс. 132 рубля на проект «С ринга в бой».

Минимальный грант — 469 тыс. 28 рублей — получит автономная некоммерческая организация «Центр организации и проведения культурно-массовых мероприятий «Встреча друзей» на реализацию проекта «Арт-лаборатория для лиц пожилого возраста «Жизни золотая пора».