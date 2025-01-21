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На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку Пензы

17:38 | 21.01.2025 | Общество

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» начали разбирать искусственную новогоднюю елку на площади Ленина в Пензе.

На площади Ленина начали разбирать главную новогоднюю елку Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начался демонтаж главной новогодней елки Пензы. Работы стартовали во вторник, 21 января. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» снимают гирлянды и елочные игрушки с зимней красавицы. Предполагается, что демонтаж искусственного дерева завершится 7 февраля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

В нем отмечается, что домик Деда Мороза уже разобран.

«Светодиодные елочки и две цифровые инсталляции «2025» вывезены с площади имени В.И. Ленина силами подрядной организации. Убрать объекты, находящиеся в сквере на улице Славы, планируется до конца дня, а установленные на Фонтанной площади — в среду, 22 января», — сказано в тексте.

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