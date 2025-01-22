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Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минлесхоза Пензенской области

12:56 | 22.01.2025 | Общество

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Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в деятельности министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности Минлесхоза Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура области провела проверку полноты реализации министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области полномочий по выдаче и аннулированию охотничьих билетов, разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Установлено, что в нарушение законодательства Минлесхозом принимались положительные решения о выдаче гражданам охотничьих билетов при отсутствии сведений о том, что они не имеют непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Также должностными лицами министерства нарушались сроки принятия решений об аннулировании охотничьих билетов при наличии информации о вступлении в законную силу соответствующих судебных актов. Имели место факты выдачи разрешений на добычу отдельных видов охотничьих ресурсов, не указанных в заявлениях граждан на их получение», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области было внесено представление.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в деятельность Минлесхоза внесены соответствующие коррективы, виновное должностное лицо министерства привлечено к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.

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