В Пензе восстанавливают ледовое покрытие на хоккейных площадках Общество

Пенза, 22 января 2025. PenzaNews. Работы по восстановлению ледового покрытия на открытых хоккейных площадках стартовали в Пензе после понижения температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в среду, 22 января.

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«Этой зимой минусовую температуру сменяет оттепель, а снегопады чередуются с дождями. При наступлении мороза муниципалитет начал обновлять покрытие хоккейных площадок. Ледовые коробки вновь заполняют водой, чтобы дети могли покататься на коньках или сыграть в хоккей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время ведется повторная заливка площадок, расположенных на улицах Егорова, 20, Пограничной, 27, Жемчужной, 30, Ладожской, 131, Ворошилова, 9, Измайлова, 72, Новоселов, в парке «Комсомольский», на территории школ №№30, 62, 66, на стадионе «Спартак»; две площадки — на улице Бийской, 11А и улице Тепличной, 18 — уже готовы.

В сообщении отмечается, что также запланированы работы по восстановлению ледового покрытия на хоккейных площадках, расположенных по другим адресам.