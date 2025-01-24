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В Пензенской области планируется расширить сеть исправительных центров для осужденных

11:02 | 24.01.2025 | Общество

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Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Сеть исправительных центров для осужденных к принудительным работам планируется расширить в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области планируется расширить сеть исправительных центров для осужденных

Фото: Pnzreg.ru

«Мы выполнили поручение президента Российской Федерации и при содействии ФСИН и Минюста России создали шесть исправительных центров для осужденных к принудительным работам. Обеспечена возможность трудоустройства для 527 человек. Условия для труда и проживания соответствуют всем требованиям. [...] Работа по расширению сети исправительных центров на территории Пензенской области будет продолжена», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии УФСИН России по Пензенской области, состоявшегося в минувший четверг, 23 января.

«Правительство Пензенской области оказывает содействие в создании еще двух производственных площадок», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства региона.

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