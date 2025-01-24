17:56:34 Пятница, 24 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области предпринимаются все необходимые меры безопасности — Олег Мельниченко

13:00 | 24.01.2025 | Общество

Печать

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Все необходимые меры безопасности предпринимаются в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на соседние регионы.

В Пензенской области предпринимаются все необходимые меры безопасности — Олег Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня вражескими беспилотниками были атакованы соседние с нашим регионом области — Самарская и Саратовская, были попытки прорваться в Татарстан и Башкирию. В Пензенской области предпринимаются все необходимые меры безопасности. С 00.20 в аэропорту вводился план «Ковер» — до 7.45 закрывалось воздушное пространство. Ограничения были сняты, когда угроза миновала», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 24 января.

Он добавил, что ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба.

«Поручил организовать оперативные группы с привлечением сотрудников Росгвардии, чтобы еще раз проверить критически важные объекты нашего региона. Также необходимо обеспечивать надлежащее состояние подвальных помещений жилых домов и общественных зданий. В Пензенской области организовано почти 5 тыс. таких укрытий. Безопасность — наш главный приоритет», — подчеркнул губернатор.

Читайте также
Горшков, Игнатенков и Космачев проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения Пожар в Спасске унес жизнь мужчины
В Пензенской области открыт десятый центр амбулаторной онкологической помощи Жительница Заречного ударила бывшего мужа стулом по голове, возбуждено уголовное дело
Житель Каменки угнал автомобиль знакомой и попал на нем в ДТП Жительница Бессоновки лишилась 1,5 млн. рублей в надежде заработать на спортивных ставках
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама