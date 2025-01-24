В Пензенской области предпринимаются все необходимые меры безопасности — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Все необходимые меры безопасности предпринимаются в Пензенской области. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, комментируя атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на соседние регионы.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня вражескими беспилотниками были атакованы соседние с нашим регионом области — Самарская и Саратовская, были попытки прорваться в Татарстан и Башкирию. В Пензенской области предпринимаются все необходимые меры безопасности. С 00.20 в аэропорту вводился план «Ковер» — до 7.45 закрывалось воздушное пространство. Ограничения были сняты, когда угроза миновала», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 24 января.

Он добавил, что ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба.

«Поручил организовать оперативные группы с привлечением сотрудников Росгвардии, чтобы еще раз проверить критически важные объекты нашего региона. Также необходимо обеспечивать надлежащее состояние подвальных помещений жилых домов и общественных зданий. В Пензенской области организовано почти 5 тыс. таких укрытий. Безопасность — наш главный приоритет», — подчеркнул губернатор.