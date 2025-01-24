В Шемышейке на здании пожарно-спасательной части открыта мемориальная доска Владимиру Пронину Общество

Пенза, 24 января 2025. PenzaNews. Мемориальная доска Владимиру Пронину, погибшему в зоне специальной военной операции, открыта на здании 43-й пожарно-спасательной части в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области, где он проходил службу с 1995 по 2024 годы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В церемонии приняли участие родные и близкие Владимира Пронина, его сослуживцы, ветераны ведомства, жители рабочего поселка и почетные гости.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, Владимир Пронин родился в рабочем поселке Шемышейка 10 августа 1968 года.

В 1995 году он поступил на работу в 43-ю пожарную часть на должность пожарного, в 2010 году стал командиром отделения, а в 2024-м вышел на заслуженный отдых.

Погиб в зоне СВО. Посмертно награжден орденом Мужества.