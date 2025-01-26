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Олег Денисов поручил проработать вопрос о создании разворотной площадки для автобусов на дороге севернее «Лугометрии»

09:28 | 26.01.2025 | Общество

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Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов поручил проработать вопрос о создании разворотной площадки для автобусов на новой двухполосной дороге протяженностью чуть более 2 км, которая построена севернее микрорайона «Лугометрия» в рамках реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Олег Денисов поручил проработать вопрос о создании разворотной площадки для автобусов на дороге севернее «Лугометрии»

Фото: Penza-gorod.ru

«Район интенсивно развивается, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о пуске здесь общественного транспорта, в том числе пассажирских автобусов», — сказал он в ходе выезда на объект в минувшую субботу, 25 января.

Олег Денисов поставил задачу найти подходящий участок для обустройства разворотной площадки для транспорта большой вместимости, сообщает пресс-служба мэрии.

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