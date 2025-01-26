Художник Сергей Чередов приступил к созданию серии портретов пензенцев, участвовавших в Олимпийских играх Общество

Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. Художник Сергей Чередов приступил к созданию портретов спортсменов из Пензенской области, участвовавших в Олимпийских играх, первая работа посвящена пловчихе Наталье Шарафутдиновой (Сутягиной). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Сергей Вячеславович [Чередов] к Олимпийским играм неравнодушен с детства: еще мальчишкой любил смотреть трансляции, каждый раз узнавал какой-то новый вид спорта и проникался им, рисовал флаги разных стран и эмблемы каждой Олимпиады. В итоге спустя много лет благодаря знакомству с заведующей музейно-выставочным центром при дворце единоборств «Воейков» Еленой Жариновой идея Сергея Вячеславовича создать галерею портретов земляков-современников получила новый поворот: художник пишет олимпийцев-пензенцев», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что всего планируется создать не менее 10 портретов.