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Художник Сергей Чередов приступил к созданию серии портретов пензенцев, участвовавших в Олимпийских играх

12:13 | 26.01.2025 | Общество

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Пенза, 26 января 2025. PenzaNews. Художник Сергей Чередов приступил к созданию портретов спортсменов из Пензенской области, участвовавших в Олимпийских играх, первая работа посвящена пловчихе Наталье Шарафутдиновой (Сутягиной). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

Художник Сергей Чередов приступил к созданию серии портретов пензенцев, участвовавших в Олимпийских играх

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Сергей Вячеславович [Чередов] к Олимпийским играм неравнодушен с детства: еще мальчишкой любил смотреть трансляции, каждый раз узнавал какой-то новый вид спорта и проникался им, рисовал флаги разных стран и эмблемы каждой Олимпиады. В итоге спустя много лет благодаря знакомству с заведующей музейно-выставочным центром при дворце единоборств «Воейков» Еленой Жариновой идея Сергея Вячеславовича создать галерею портретов земляков-современников получила новый поворот: художник пишет олимпийцев-пензенцев», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что всего планируется создать не менее 10 портретов.

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