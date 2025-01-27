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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 25 нетрезвых водителей

14:58 | 27.01.2025 | Общество

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Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. 25 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 24 по 26 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 25 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 24 по 26 января 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] От управления транспортными средствами отстранены 25 водителей, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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