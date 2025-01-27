В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 25 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. 25 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 24 по 26 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«С 24 по 26 января 2025 года на территории региона проведено профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель, водитель, не имеющий или лишенный права управления транспортным средством». [...] От управления транспортными средствами отстранены 25 водителей, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.